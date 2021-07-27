Экс-игрок «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Стамбули стал одноклубником Балотелли в Турции
00:23
Турецкий «Адана Демиспор» объявил о переходе полузащитника Бенжамена Стамбули. 30-летний француз, у которого истек контракт с «Шальке-04», подписал двухлетнее соглашение с турецким клубом.
Ранее игроками «Адана Демиспор» стали нападающий Марио Балотелли и полузащитник Юнес Беланда, известный по выступлениям в Европе.
В прошлом сезоне Стамбули сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю