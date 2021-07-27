Экс-игрок «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Стамбули стал одноклубником Балотелли в Турции

Турецкий «Адана Демиспор» объявил о переходе полузащитника Бенжамена Стамбули. 30-летний француз, у которого истек контракт с «Шальке-04», подписал двухлетнее соглашение с турецким клубом.

Ранее игроками «Адана Демиспор» стали нападающий Марио Балотелли и полузащитник Юнес Беланда, известный по выступлениям в Европе.

Tak?m?m?z, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yan? s?ra son olarak Schalke 04 formas? giymi? 30 ya??ndaki orta saha oyuncusu Benjamin #Stambouli ile 2 y?ll?k anla?maya varm??t?r. pic.twitter.com/ouh5aOcqe9 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 26, 2021

В прошлом сезоне Стамбули сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.