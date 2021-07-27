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Экс-игрок «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Стамбули стал одноклубником Балотелли в Турции

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Турецкий «Адана Демиспор» объявил о переходе полузащитника Бенжамена Стамбули. 30-летний француз, у которого истек контракт с «Шальке-04», подписал двухлетнее соглашение с турецким клубом.

Ранее игроками «Адана Демиспор» стали нападающий Марио Балотелли и полузащитник Юнес Беланда, известный по выступлениям в Европе.

В прошлом сезоне Стамбули сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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