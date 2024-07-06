Экс-игрок «Наполи» Зелиньски перешел в «Интер»

«Интер» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Наполи» Петром Зелиньски.

Соглашение с 30-летним поляком рассчитано до лета 2028 года. Зелиньски перешел в миланский клуб на правах свободного агента. Его контракт с «Наполи» истек в начале июля.

Зелиньски выступал за «Наполи» с 2016 года. Он провел за команду 364 матча, забил 51 гол и сделал 46 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.