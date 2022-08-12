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Сегодня, 06:16

Экс-игрок «Ман Сити» и «Сандерленда» Родуэлл перешел в «Сидней»

Сергей Разин
корреспондент
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Джек Родуэлл.
Фото ФК «Сидней»

Полузащитник Джек Родуэлл подписал контракт с «Сиднеем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним англичанином рассчитано на два года. Ранее Родуэлл выступал за «Вестерн Сидней» с ноября 2021 года, а летом 2022-го стал свободным агентом.

9 августа в «Сидней» перешел экс-игрок «Зенита» Роберт Мак.

Родуэлл за свою карьеру выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити», «Сандерленд», «Блэкберн» и «Шеффилд Юнайтед».

Джек Родуэлл
ФК Сидней
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