Экс-игрок «Краснодара» Ахмедов перешел из команды Халка в клуб-аутсайдер чемпионата Китая

Одил Ахмедов перешел из «Шанхай Шанган» в «Тяньцзинь Тэда». О трансфере было официально объявлено сегодня. 32-летний капитан сборной Узбекистана уже прибыл в Тяньцзинь.

Ахмедов играл за «Шанхай Шанган» с 2017 года, в 2018 году он стал чемпионом Китая. До этого хавбек провел пять сезонов в России, в составе «Анжи» и «Краснодара».

«Шанхай Шанган», в составе которого играет экс-форвард «Зенита» Халк, лидирует в группе B сезона-2020. «Тяньцзинь Тэда», напротив, замыкает таблицу, набрав всего 1 очко в 10 играх.