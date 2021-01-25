Экс-игрок «Интера» Скелотто подпишет контракт с аргентинским «Расингом»

Полузащитник Эсекиэль Скелотто близок к переходу в аргентинский «Расинг», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний итальянец с аргентинскими корнями подпишет с клубом контракт до 2022 года с возможностью продления еще на год.

Скелотто известен по выступлениям за «Интер» и «Спортинг». С августа 2020 года хавбек находится в статусе свободного агента. Последним клубом Скелотто был английский «Брайтон».