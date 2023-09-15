Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:54

Экс-игрок «Интера» и «Ромы» Ляич вернулся в Сербию. Два года назад его хотел подписать «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник Адем Ляич перешел из «Карагюмрюка» в «Нови Пазар». Он возвращается в чемпионат Сербии после 13 с половиной сезонов.

Воспитанник «Партизана» в 2010 году перебрался в Италию, подписав контракт с «Фиорентиной». Затем он выступал за «Рому», «Интер» и «Торино», после чего в 2018 году перешел в «Бешикташ». В 2021-м он мог перейти в «Спартак», но девушка игрока отказалась от переезда в Россию.

В этом сезоне Ляич сыграл в двух матчах чемпионата Турции, но результативными действиями не отметился.

Адем Ляич со&nbsp;своей девушкой. «Бешикташ» согласился отпустить Ляича в «Спартак», но девушка игрока не захотела ехать в Москву

Адем Ляич
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
0
Читайте также
«Женский баскетбол в России не популярен, в Москве меня путают с Гамовой». Интервью Вадеевой
Полмиллиона — компенсация за санкции. Сколько заплатят нашим спортсменам?
Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Уфы» Емельянов перешел в «Нефтехимик»
Новости
RSS RSS
Все новости