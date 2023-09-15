Экс-игрок «Интера» и «Ромы» Ляич вернулся в Сербию. Два года назад его хотел подписать «Спартак»

Полузащитник Адем Ляич перешел из «Карагюмрюка» в «Нови Пазар». Он возвращается в чемпионат Сербии после 13 с половиной сезонов.

Воспитанник «Партизана» в 2010 году перебрался в Италию, подписав контракт с «Фиорентиной». Затем он выступал за «Рому», «Интер» и «Торино», после чего в 2018 году перешел в «Бешикташ». В 2021-м он мог перейти в «Спартак», но девушка игрока отказалась от переезда в Россию.

В этом сезоне Ляич сыграл в двух матчах чемпионата Турции, но результативными действиями не отметился.