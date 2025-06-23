Экс-игрок ЦСКА Яка Бийол перешел в «Лидс»

Бывший защитник ЦСКА Яка Бийол стал игроком «Лидса», сообщает пресс-служба английского клуба.

26-летний словенец подписал контракт на пять сезонов — до 2030 года. Он перешел из итальянского «Удинезе». Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщалос, что сумма трансфера составит около 22 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник провел 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. В 2022 году Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА, за который играл с 2018 года.