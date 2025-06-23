Футбол
23 июня, 19:15

Экс-игрок ЦСКА Яка Бийол перешел в «Лидс»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Яка Бийол стал игроком «Лидса», сообщает пресс-служба английского клуба.

26-летний словенец подписал контракт на пять сезонов — до 2030 года. Он перешел из итальянского «Удинезе». Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщалос, что сумма трансфера составит около 22 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник провел 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. В 2022 году Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА, за который играл с 2018 года.

  • Чернобог

    Вот так вот, в ЦСКА не пригодился, толком не играл, по арендам мотался, а в итоге весьма не малую трасферную стоимость себе поднял, и видимо не на пустом месте.

    23.06.2025

