Экс-игрок «Барселоны» Серхи Роберто перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бывший футболист «Барселоны» Серхи Роберто стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщается на сайте клуба МЛС.

34-летний испанец покинул «Комо», за который выступал с 2024 года, и присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Он подписал контракт до конца июня 2028 года с возможностью продления на один сезон.

Серхи Роберто за два сезона провел за «Комо» 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.