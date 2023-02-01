Экс-хавбек «Ростова» Фольмер перешел в «Балтику»

Бывший полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер подписал контракт с «Балтикой», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23.

Он является воспитанником «Спартака» и дебютировал за молодежную команду красно-белых в апреле 2018 года.

Последние полгода он провел в аренде в «Ахмате». За грозненский клуб он сыграл 7 матчей, забил один год и отдал одну результативную передачу.

«Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 41 очко за 20 матчей.