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Сегодня, 16:50

Экс-хавбек «Ростова» Фольмер перешел в «Балтику»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер подписал контракт с «Балтикой», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23.

Он является воспитанником «Спартака» и дебютировал за молодежную команду красно-белых в апреле 2018 года.

Последние полгода он провел в аренде в «Ахмате». За грозненский клуб он сыграл 7 матчей, забил один год и отдал одну результативную передачу.

«Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 41 очко за 20 матчей.

Источник: https://www.fc-baltika.ru/news/dobro_pozhalovat0102/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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