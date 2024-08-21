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Сегодня, 07:51

Экс-хавбек «МЮ» Амрабат может перейти в «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат попал в сферу интересов «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, неаполитанцы запросили условия возможного трансфера 28-летнего марокканца.

Амрабат в прошедшем сезоне на правах аренды выступал за «Манчестер Юнайтед». Он провел за манкунианцев 30 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Контракт хавбека с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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