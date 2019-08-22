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Экс-хавбек «Крыльев Советов» Рабиу перешел в «Пари»

00:15
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«Пари» объявил о подписании контракта с полузащитником Мохаммедом Рабиу. Соглашение рассчитано на один год. За новую команду он будет выступать под номером 13.

Последним клубом Рабиу были «Крылья Советов», которые игрок покинул этим летом в статусе свободного агента. Самарский коллектив писал, что африканец ушел из-за проблем со здоровьем.

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