Экс-хавбек «Крыльев Советов» Рабиу перешел в «Пари»
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«Пари» объявил о подписании контракта с полузащитником Мохаммедом Рабиу. Соглашение рассчитано на один год. За новую команду он будет выступать под номером 13.
Последним клубом Рабиу были «Крылья Советов», которые игрок покинул этим летом в статусе свободного агента. Самарский коллектив писал, что африканец ушел из-за проблем со здоровьем.
? Mohammed Rabiu nouveau milieu d?fensif du Paris FC !— Paris FC (@ParisFC) August 21, 2019
Toutes les infos??https://t.co/E7GB1AgdMm pic.twitter.com/coYR3umgqr
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