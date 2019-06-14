Экс-хавбек "Челси" Рамирес перешел в "Палмейрас"

"Палмейрас" объявил о подписании контракта с полузащитником Рамиресом. 32-летний экс-игрок "Челси" вернулся на родину в качестве свободного агента, которым стал зимой после расторжения контракта с "Цзянсу Сунин".

- Очень рад, что перешел в "Палмейрас", в один из крупнейших и наиболее структурированных клубов в мире! - отметил новичок. - Вы можете ждать от меня той же борьбы и самоотверженности, что и всегда были частью моего стиля игры.

В этом и прошлом сезонах Рамирес ни одного матча не сыграл за китайский клуб.

📂documentos

└📁fotos

└📁 fotos pesadas

└📁 fotos muito pesadonas

└ 📁Ramires com a camisa do Verdão pic.twitter.com/6LsH1NqTvp — SE Palmeiras (@Palmeiras) 13 июня 2019 г.

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