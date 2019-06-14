00:08 | Футбол — Трансферы

Экс-хавбек "Челси" Рамирес перешел в "Палмейрас"

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"Палмейрас" объявил о подписании  контракта с полузащитником Рамиресом. 32-летний экс-игрок "Челси" вернулся на родину в качестве свободного агента, которым стал зимой после расторжения контракта с "Цзянсу Сунин".

- Очень рад, что перешел в "Палмейрас", в один из крупнейших и наиболее структурированных клубов в мире! - отметил новичок. - Вы можете ждать от меня той же борьбы и самоотверженности, что и всегда были частью моего стиля игры.

В этом и прошлом сезонах Рамирес ни одного матча не сыграл за китайский клуб.

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