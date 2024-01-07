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Сегодня, 07:35

Экс-голкипер сборной Германии Хорн стал игроком «Зальцбурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тимо Хорн.
Фото ФК «Кельн»

Бывший вратарь «Кельна» Тимо Хорн подписал контракт с «Зальцбургом», сообщается на официальном сайте австрийского клуба.

Соглашение с 30-летним немцем рассчитано до конца текущего сезона. Он будет выступать под 13-м номером.

Хорн находился в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Кельном», в котором голкипер провел всю предыдущую карьеру. Он провел за команду 329 матчей, пропустил 449 мячей и 91 раз отстоял на ноль.

Футбол
ФК Ред Булл Зальцбург
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