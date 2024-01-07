Экс-голкипер сборной Германии Хорн стал игроком «Зальцбурга»

Бывший вратарь «Кельна» Тимо Хорн подписал контракт с «Зальцбургом», сообщается на официальном сайте австрийского клуба.

Соглашение с 30-летним немцем рассчитано до конца текущего сезона. Он будет выступать под 13-м номером.

Хорн находился в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Кельном», в котором голкипер провел всю предыдущую карьеру. Он провел за команду 329 матчей, пропустил 449 мячей и 91 раз отстоял на ноль.