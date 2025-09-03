Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

3 сентября 2025, 01:31

Экс-форвард «Зенита» Ригони вернулся в «Сан-Паулу»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сан-Паулу» объявил о переходе нападающего Эмилиано Ригони из мексиканского «Леона». 32-летний аргентинец перешел на правах аренды до конца 2025 года.

По информации Jovem Pan Esportes, в контракте есть пункт о выкупе прав на игрока и продлении соглашения до декабря 2026 года.

В этом сезоне Ригони принял участие в 3 матчах за «Леон», но не отметился результативными действиями. С 2017 по 2020 год он являлся игроком «Зенита».

Ранее Ригони уже играл за «Сан-Паулу» — с мая 2021 по июль 2022 года. В 70 матчах он забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эмилиано Ригони
Футбол
ФК Леон
ФК Сан-Паулу
Читайте также
Иранская делегация прибыла в Швейцарию на переговоры с США
Очень громкий обмен в КХЛ: «Динамо» отправило скандального канадца Комтуа в «Спартак»
«Нужен жесткий отбор, как и с женщинами-водителями». Ведущий «Матч ТВ» Романов жестко раскритиковал девушек-арбитров
Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом
В результате атак Израиля на Ливан в течение суток погибли 20 человек
«Спартаку» досталась «группа жизни», Суперфинал отменили, а Fan ID пока не будет. Что произойдет в новом сезоне Кубка России 
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: «Сан-Паулу» отклонил предложение ЦСКА по Кармо

Экс-нападающий «Ювентуса» Пьяца перешел в «Твенте»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости