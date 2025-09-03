Экс-форвард «Зенита» Ригони вернулся в «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» объявил о переходе нападающего Эмилиано Ригони из мексиканского «Леона». 32-летний аргентинец перешел на правах аренды до конца 2025 года.

По информации Jovem Pan Esportes, в контракте есть пункт о выкупе прав на игрока и продлении соглашения до декабря 2026 года.

В этом сезоне Ригони принял участие в 3 матчах за «Леон», но не отметился результативными действиями. С 2017 по 2020 год он являлся игроком «Зенита».

Ранее Ригони уже играл за «Сан-Паулу» — с мая 2021 по июль 2022 года. В 70 матчах он забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.