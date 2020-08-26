Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш может перейти в бывшую команду Смолова

Форвард «Порту» Зе Луиш попал в сферу интересов «Сельты», сообщает A Bola. По информации источника, 29-летний футболист из Кабо-Верде является одним из вариантов для усиления линии нападения.

«Порту» планирует получить за Зе Луиша 10 миллионов евро. За такую сумму португальский клуб в 2019-м приобрел у «Спартака».

В сезоне-2019/20 Зе Луиш провел 31 матч за «Порту», забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «драконами» действует до лета 2023 года.

Отметим, что во второй половине минувшего сезона за «Сельту» выступал на правах аренды российский форвард Федор Смолов.