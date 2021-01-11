Экс-форвард сборной Бразилии Бернард может вернуться из «Эвертона» в «Шахтер»

Нападающий «Эвертона» Бернард может вернуться в «Шахтер». По данным Football Italia, главный тренер ливерпульцев Карло Анчелотти не рассчитывает на 28-летнего бразильца и рассматривает варианты его продажи.

Одним из вариантов является переход флангового форварда в «Шахтер», за который он выступал с 2013 по 2018 год до перехода в «Эвертон».

Но при этом приоритетным вариантом остается обмен Бернарда на вратаря Робина Ольсена из «Ромы».

Бернард провел за «Шахтер» 158 матчей и забил 28 голов. В качестве игрока «горняков» он принял участие в домашнем чемпионате мира-2014, где принял участие в трех играх. Разгром в полуфинале от Германии (1:7) стал последним матчем для Бернарда в составе сборной Бразилии. Всего он провел за нее 14 игр и забил 1 мяч.