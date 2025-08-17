Футбол
17 августа, 16:19

Экс-форвард «Милана» Андре Силва продолжит карьеру в «Эльче»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Лейпцига» Андре Силва перейдет в «Эльче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб договорился с 29-летним португальцем о подписании контракта.

Силва выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Во второй половине прошедшего сезона форвард на правах аренды играл за «Вердер». Он провел восемь матчей, в которых отметился одним голом.

Ранее Силва играл в «Реал Сосьедад», «Айнтрахте», «Милане», «Севилье» и «Порту». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.

