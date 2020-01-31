Экс-форвард «Локомотива» Шкулетич перешел в «Сивасспор» из «Монпелье»

Экс-нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич перешел из «Монпелье» в «Сивасспор», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. О деталях контракта неизвестно.

В текущем сезоне на счету 29-летнего серба 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро. Ранее Петар уже выступал в Турции, за «Генчлербирлиги». За время выступления в «Локомотиве» форвард забил 12 голов в 47 матчах.