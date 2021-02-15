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Экс-форвард ЦСКА Муса может перейти в «Вест Хэм»

18:37
Ахмед Муса. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ахмед Муса. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может стать футболистом «Вест Хэма», утверждает 90min.

По информации источника, главный тренер английского клуба Дэвид Мойес заинтересован в подписании нигерийского футболиста, который является свободным агентом. Также интерес к Мусе проявляет «Саутгемптон».

28-летний нападающий без клуба с октября 2020 года, тогда он покинул «Аль-Наср».

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. С красно-синими нигериец выиграл три чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.

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