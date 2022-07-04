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Экс-форвард «Бенфики» и «Атлетико» Сальвио перешел в мексиканский «Пумас»

Сергей Разин
корреспондент
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Эдуардо Сальвио.
Фото AFP

Форвард Эдуардо Сальвио подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 31-летним аргентинцем рассчитано до лета 2024 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

28 июня Сальвио покинул «Боку Хуниорс», за которую выступал с лета 2019 года. В 2022 году аргентинец провел 12 матчей, в которых забил 3 гола.

Ранее Сальвио выступал за «Бенфику» и «Атлетико». В составе лиссабонской команды он стал трехкратным чемпионом Португалии, а с мадридцами - двукратным победителем Лиги Европы.

Эдуардо Сальвио
ФК УНАМ Пумас
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