Экс-форвард «Бенфики» и «Атлетико» Сальвио перешел в мексиканский «Пумас»

Форвард Эдуардо Сальвио подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 31-летним аргентинцем рассчитано до лета 2024 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

28 июня Сальвио покинул «Боку Хуниорс», за которую выступал с лета 2019 года. В 2022 году аргентинец провел 12 матчей, в которых забил 3 гола.

Ранее Сальвио выступал за «Бенфику» и «Атлетико». В составе лиссабонской команды он стал трехкратным чемпионом Португалии, а с мадридцами - двукратным победителем Лиги Европы.