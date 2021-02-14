Ефремов, Аймбетов и Алвеш могут перейти в «Крылья Советов»
12:50
«Крылья Советов» на своем официальном сайте 14 февраля сообщили о прибытии в команду трех потенциальных новичков.
Сообщается, что прибыли полузащитник Дмитрий Ефремов, выступавший в прошлом году за «Урал» и нападающий «Кайрата» Абат Аймбетов. Оба приняли участие в вечерней тренировке.
Кроме того, в отеле полузащитник Рикарду Алвеш, ранее выступавший за «Оренбург». Он занимается по индивидуальной программе и по условиям переговорного процесса поддерживает форму самостоятельно. Решение о выступлении этих игроков за «Крылья» будет принято в ближайшее время.
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