Ефремов, Аймбетов и Алвеш могут перейти в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на своем официальном сайте 14 февраля сообщили о прибытии в команду трех потенциальных новичков.

Сообщается, что прибыли полузащитник Дмитрий Ефремов, выступавший в прошлом году за «Урал» и нападающий «Кайрата» Абат Аймбетов. Оба приняли участие в вечерней тренировке.

Кроме того, в отеле полузащитник Рикарду Алвеш, ранее выступавший за «Оренбург». Он занимается по индивидуальной программе и по условиям переговорного процесса поддерживает форму самостоятельно. Решение о выступлении этих игроков за «Крылья» будет принято в ближайшее время.