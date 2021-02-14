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Ефремов, Аймбетов и Алвеш могут перейти в «Крылья Советов»

12:50
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«Крылья Советов» на своем официальном сайте 14 февраля сообщили о прибытии в команду трех потенциальных новичков.

Сообщается, что прибыли полузащитник Дмитрий Ефремов, выступавший в прошлом году за «Урал» и нападающий «Кайрата» Абат Аймбетов. Оба приняли участие в вечерней тренировке.

Кроме того, в отеле полузащитник Рикарду Алвеш, ранее выступавший за «Оренбург». Он занимается по индивидуальной программе и по условиям переговорного процесса поддерживает форму самостоятельно. Решение о выступлении этих игроков за «Крылья» будет принято в ближайшее время.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18587

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