Эдегор проведет два сезона в аренде в "Реал Сосьедад"

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор в ближайшее время станет игроком "Реал Сосьедад", за который проведет два сезона на правах аренды. По информации AS, он мог выбрать испанский клуб или "Байер".

20-летний норвежец перед уходом подпишет новый контракт с "Реалом". Сезон 2018/19 Мартин Эдегор провел в составе "Витесса", который тренирует Леонид Слуцкий. На счету хавбека 39 матчей, 11 голов и 12 передач.

- Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица Ла Лиги, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр