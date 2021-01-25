Эдегор прилетел в Лондон, где пройдет медосмотр перед переходом в «Арсенал»

Форвард «Реала» Мартин Эдегор прибыл в Лондон, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25 января 22-летний норвежец пройдет медосмотр перед тем, как его арендует «Арсенал». Об аренде Эдегора ранее сообщил главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

В нынешнем сезоне Эдегор провел за «Реал» семь неполных игр в ла лиге, отыграв только 233 минуты, также на его счету два неполных матча в Лиге чемпионов.