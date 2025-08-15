Футбол
15 августа, 17:55

Хау — о будущем Исака: «Не думаю, что он добился бы таких результатов без «Ньюкасла»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о будущем нападающего команды Александера Исака.

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе 25-летнего шведа ведет «Ливерпуль».

Александер Исак.В АПЛ мегаскандал: Исак отказывается играть за «Ньюкасл» — хочет уйти в «Ливерпуль»

«Ситуация с Исаком уже давно ясна, и так будет и дальше. У меня с ним отличные отношения, такое партнерство нужно выстраивать с каждым игроком. Я должен очень тесно работать с игроком, чтобы помочь ему стать лучше. Я всегда готов прийти ему на помощь.

Не думаю, что Исак добился бы таких результатов без своей команды, без болельщиков. Он это понимает, он умный человек.

Будет ли Исак играть завтра? Я хочу, чтобы он играл и тренировался, но подробности наших разговоров остаются конфиденциальными», — цитирует Хау BBC.

Исак выступает за «Ньюкасл» с лета 2022 года. Он провел за «сорок» 109 матчей, забил 62 гола и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 120 миллионов евро.

  • shpasic

    Хау: "Нихау бы он не добился без Ньюкасла!"

    15.08.2025

  • Hunter78

    ХАУ , равно как Ньюкасл не добился бы без Исака.

    15.08.2025

  • Diman_madridista

    Ну почему же? Он и в Сан-Себастьяне был хорош, просто вы стали трамплином для него

    15.08.2025

