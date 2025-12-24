Эчеверри перейдет из «Манчестер Сити» в «Жирону» на правах аренды

Полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри перейдет в «Жирону» на правах аренды, сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло.

По информации источника, 19-летний аргентинец будет выступать в Ла лиге до лета 2026 года. С августа 2025 года хавбек находится в аренде в «Байере». Соглашение с немецкой командой рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В этом сезоне на счету Эчеверри 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.