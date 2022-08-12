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Сегодня, 06:39

Эбимбе перейдет из «ПСЖ» в «Айнтрахт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрик Жуниор Дина Эбимбе.
Фото Global Look Press

Полузащитник Эрик Жуниор Дина Эбимбе покинет «ПСЖ» в это трансферное окно.

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, «Айнтрахт» договорился о переходе 21-летнего француза. Официально сделка должна быть оформлена в ближайшее время.

Действующий контракт французского хавбека с парижским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эбимбе сыграл 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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