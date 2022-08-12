Эбимбе перейдет из «ПСЖ» в «Айнтрахт»

Полузащитник Эрик Жуниор Дина Эбимбе покинет «ПСЖ» в это трансферное окно.

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, «Айнтрахт» договорился о переходе 21-летнего француза. Официально сделка должна быть оформлена в ближайшее время.

Действующий контракт французского хавбека с парижским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эбимбе сыграл 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.