Дзюба оценил переходы Соболева, Комличенко и Смолова

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба оценил переходы других форвард национальной команды: Александра Соболева из «Крыльев Советов» в «Спартак», Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо» и Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

— Главное, чтобы игроки были здоровы и приезжали в хорошей форме, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24». — То есть для сборной это не очень проблематично. Для самих ребят это новый вызов.

Соболев переходит из «Крыльев» в «Спартак». Мне кажется, что это будет повышение. Одно дело играть в Самаре, другое — в «Спартаке». Мне кажется, для него это очень удачная сделка. Время покажет, как это для «Спартака». Там очень большое давление со стороны болельщиков, очень серьезные требования. Посмотрим, как он справится.

Комличенко, как я понимаю, совсем другая история. Все ждали, что он пойдет в Германию. Из Чехии туда, можно сказать, поставка идет. А он перешел в «Динамо». Но это его решение. Это великий клуб. Но специфический. Непонятно, что у них будет происходить.

Федя Смолов решил в Европу. Ему будет попроще, потому что он очень хорошо знает английский. Немного удивительно, что «Локомотив» его так легко отпустил. Значит, что-то у них с Семиным не срослось.