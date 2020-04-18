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Джовинко может перейти в «Васку да Гама»

16:55
Себастьян Джовинко. Фото Reuters
Себастьян Джовинко. Фото Reuters
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Полузащитник «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает La Gazzetta dello Sport. К нему проявляет интерес «Васку да Гама».

Сообщаетя, что итальянцу предложили контракт на два года, за которые он сможет заработать шесть миллионов евро. Ранее была информация об интересе к нему со стороны «Пармы».

33-летний Себастьян Джовинко в текущем сезоне провел 25 матчей за «Аль-Хиляль» и забил шесть мячей при восьми голевых передачах. Ранее он заявлял о желании вернуться в Италию. Его контракт с «Аль-Хилялем» истекает 31 декабря 2021 года.

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