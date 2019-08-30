Джованни Симеоне стал игроком «Кальяри». Им интересовались «Спартак» и «Динамо»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне продолжит карьеру в «Кальяри». Клуб взял 24-летнего итальянца в аренду на сезон с последующим правом выкупа, сообщает Diario Ole.

Ранее появлялась информация, сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

El Cholito Gio Simeone se mud? a Cagliari, donde ser? compa?ero de N?ndez. Lleg? a pr?stamo con opci?n de compra obligatoria ?? https://t.co/WeLUqioPH5 pic.twitter.com/F2wXG3xibt — Diario Ol? (@DiarioOle) August 30, 2019

Также в СМИ появлялась информация об интересе у игроку со стороны «Спартак» и «Динамо». При этом Симеоне отказался переходить в стан бело-голубых.

Джованни Симеоне в прошлом сезоне отыграл 40 матчей за «фиалок» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр