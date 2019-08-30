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Джованни Симеоне стал игроком «Кальяри». Им интересовались «Спартак» и «Динамо»

20:29
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Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне продолжит карьеру в «Кальяри». Клуб взял 24-летнего итальянца в аренду на сезон с последующим правом выкупа, сообщает Diario Ole.

Ранее появлялась информация, сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

Также в СМИ появлялась информация об интересе у игроку со стороны «Спартак» и «Динамо». При этом Симеоне отказался переходить в стан бело-голубых.

Джованни Симеоне в прошлом сезоне отыграл 40 матчей за «фиалок» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.

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