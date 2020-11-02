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Джоунс может стать игроком «Бернли»

16:00
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джоунс зимой может перейти в «Бернли», сообщает Daily Star.

По данным источника, манкунианцы благодаря трансферу 28-летнего защитника хотят немного сбить цену на защитника клуба Джеймса Тарковски, которым давно интересуются. В последние дни трансферного окна манкунианцы отказались платить за Тарковски 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Джоунс не сыграл ни одного матча из-за травмы колена. Последний раз он выходил на поле в январе этого года.

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