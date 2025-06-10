10 июня 2025, 15:49

Джоб Беллингем перешел из «Сандерленда» в «Боруссию»

Сергей Ярошенко
Джоб Беллингем.
Фото ФК «Боруссия»

Полузащитник Джоб Беллингем перешел из «Сандерленда» в «Боруссию», сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

Англичанин подписал контракт с немецкой командой до конца июня 2030 года. Отмечается, что Беллингем будет играть в «Боруссии» под 77-м номером и полетит с командой на клубный чемпионат мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 33 миллиона евро.

19-летний Джоб является младшим братом полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, который выступал за «Боруссию» с 2020 по 2023 год.

В сезоне-2024/25 хавбек провел 43 матча за «Сандерленд» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами, и помог команде выйти в АПЛ.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Сандерленд
Джоб Беллингем
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
