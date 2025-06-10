Джоб Беллингем перешел из «Сандерленда» в «Боруссию»

Полузащитник Джоб Беллингем перешел из «Сандерленда» в «Боруссию», сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

Англичанин подписал контракт с немецкой командой до конца июня 2030 года. Отмечается, что Беллингем будет играть в «Боруссии» под 77-м номером и полетит с командой на клубный чемпионат мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 33 миллиона евро.

19-летний Джоб является младшим братом полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, который выступал за «Боруссию» с 2020 по 2023 год.

В сезоне-2024/25 хавбек провел 43 матча за «Сандерленд» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами, и помог команде выйти в АПЛ.