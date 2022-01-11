Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард проинформировал информацию о возможном переходе защитника Люки Диня из «Эвертона».

«Мы упорно работаем над трансферами. Неуважительно упоминать какие-либо имена, но дыма без огня не бывает. Мы хотим попытаться улучшить некоторые аспекты нашей команды и нашего состава», — приводит слова Джеррарда BBC Sport.

Ранее сообщалось, что 28-летний француз хотел бы играть за команду, которую тренирует Стивен Джеррард. Сумма трансфера составит 20-25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Динь провел 15 матчей за команду во всех турнирах и забил один мяч.