«Дженоа» ведет переговоры с «Ювентусом» об аренде Перина

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин может вернуться в «Дженоа», сообщает Goal.com.

Сообщается, что стороны ведут переговоры об аренде. Вероятно, соглашение будет предусматривать опцию выкупа.

27-летний вратарь в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Ювентус». Он пропустил начало сезона из-за травмы плеча, после которой он восстановился в ноябре

Перин перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. В общей сложности он провел за «Юве» 9 матчей.