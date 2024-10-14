«Дженоа» подпишет уругвайского полузащитника Перейро

«Дженоа» договорился о подписании контракта с полузащитником Гастоном Перейро, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, соглашение с 29-летним уругвайцем, который является свободным агентом, будет действовать до конца сезона-2024/25.

В сезоне-2023/24 Перейро выступал за «Тернану» на правах аренды из «Кальяри». Хавбек забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за команду.

Летом 2024 года «Кальяри» расторг контракт с футболистом.