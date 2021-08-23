«Дженоа» подпишет контракт с Перотти
08:21
Форвард «Фенербахче» Диего Перотти продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 33-летний аргентинец достиг принципиального соглашения о расторжении контракта со стамбульцами. В ближайшее время Перотти подпишет контракт с «Дженоа», за который уже ранее выступал.
Перотти выступает за «Фенербахче» с октября 2020 года. В минувшем сезоне на его счету четыре матча в чемпионате Турции, в которых он забил три гола.
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