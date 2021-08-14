«Дженоа» подпишет Бенталеба в качестве свободного агента
01:59
Полузащитник Набиль Бенталеб может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sportitalia.
По сведениям источника, 26-летним алжирцем интересуется «Дженоа». Сообщается, что переговоры о личном контракте идут хорошо.
Последним клубом Бенталеба был «Шальке», за который хавбек выступал с августа 2016 года. Летом 2021 года игрок стал свободным агентом. В минувшем сезоне Бенталеб провел 10 матчей за «Шальке».
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