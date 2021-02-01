«Дженоа» готова купить форварда «Ренна» Ньянга
07:57
«Дженоа» интересуется нападающим «Ренна» Мбайе Ньянгом, сообщает Le 10 Sport.
По данным источника, 26-летний сенегалец уже сообщил руководству французского клуба, что намерен покинуть команду. «Ренн» готов отпустить игрока. Клуб уже согласовал с «Дженоа» трансфер форварда.
Сообщалось, что на футболиста также претендует «Сент-Этьен». В этом сезоне Ньянг провел 9 матчей в чемпионате Франции, отметившись голом. После 20 туров серии A «Дженоа» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл.
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