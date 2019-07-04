"Дженоа" договорился с Боккетти

"Дженоа" согласовал контракт с защитником "Спартака" Сальваторе Боккетти, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Теперь итальянскому клубу необходимо найти соглашение с красно-белыми.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист хочет расторгнуть контракт со "Спартаком" и настаивает на выплате около 1,2 миллиона евро.

Напомним, Боккетти выступал за "Дженоа" с 2008 по 2010 год. В "Спартак" он перешел в 2013 году. В составе красно-белых защитник становился чемпионом России-2016/17, а также выигрывал Суперкубок-2017.

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