«Дженоа» арендует нападающего «Аталанты»

«Дженоа» хочет арендовать голландского форварда «Аталанты» Сэма Ламмерса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Дженоа» собирается усилить линию нападения. Помимо Адольфо Гайча из ЦСКА, клуб заинтересован в подписании 23-летнего Ламмерса. Футболист из Нидерландов конкурирует в «Аталанте» с Муриелем и Сапатой, из-за чего не получает достаточно игровой практики.

Ламмерс сыграл в 10 матчах серии А за «Аталанту» и забил 2 мяча. Нападающий ни разу не выходил на поле с первых минут матча.