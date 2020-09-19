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«Дженоа» арендовал Пьяцу и Дзаппакосту

11:54
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«Дженоа» на официальном сайте сообщил, что защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста и нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца следующий сезон проведут в генуэзском клубе.

Прошедший сезон 28-летний Дзаппакоста отыграл в «Роме» также на правах аренды, где за девять матчей смог отметиться одной результативной передачей. Права на итальянца принадлежат «Челси».

С января 2020 года Пьяца был арендован «Андерлехтом». В четырех матчах 25-летний хорват забил один гол.

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