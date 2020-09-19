«Дженоа» арендовал Пьяцу и Дзаппакосту
11:54
«Дженоа» на официальном сайте сообщил, что защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста и нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца следующий сезон проведут в генуэзском клубе.
Прошедший сезон 28-летний Дзаппакоста отыграл в «Роме» также на правах аренды, где за девять матчей смог отметиться одной результативной передачей. Права на итальянца принадлежат «Челси».
С января 2020 года Пьяца был арендован «Андерлехтом». В четырех матчах 25-летний хорват забил один гол.
??? Davide #Zappacosta e Marko #Pjaca sono due nuovi giocatori del Genoa.— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 19, 2020
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