«Дженоа» арендовал Пьяцу и Дзаппакосту

«Дженоа» на официальном сайте сообщил, что защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста и нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца следующий сезон проведут в генуэзском клубе.

Прошедший сезон 28-летний Дзаппакоста отыграл в «Роме» также на правах аренды, где за девять матчей смог отметиться одной результативной передачей. Права на итальянца принадлежат «Челси».

С января 2020 года Пьяца был арендован «Андерлехтом». В четырех матчах 25-летний хорват забил один гол.