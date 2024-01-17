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Сегодня, 22:37

«Дженоа» арендовал экс-полузащитника ЦСКА Бохинена

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен на правах аренды перешел из «Салернитаны» в «Дженоа», сообщается на официальном сайте генуэзцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция обязательного выкупа при достижении определенных показателей.

24-летний норвежец выступал за «Салернитану» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

С 2021 по 2022 годы Бохинен играл за московский ЦСКА.

Эмиль Бохинен
Футбол
ФК Дженоа
ФК Салернитана
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