«Дженоа» арендовал экс-полузащитника ЦСКА Бохинена

Бывший полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен на правах аренды перешел из «Салернитаны» в «Дженоа», сообщается на официальном сайте генуэзцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция обязательного выкупа при достижении определенных показателей.

24-летний норвежец выступал за «Салернитану» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

С 2021 по 2022 годы Бохинен играл за московский ЦСКА.