Джеко подпишет однолетний контракт с «Фиорентиной»

Форвард «Фенербахче» Эдин Джеко перейдет в «Фиорентину», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 39-летний босниец подпишет однолетний контракт, который включает опцию продления до лета 2027-го. Зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро за сезон.

Джеко покинет «Фенербахче» и станет свободным агентом. Его контракт с турецким клубом истекает 30 июня. В сезоне-2024/25 форвард провел 53 матча, забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.