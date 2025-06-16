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16 июня 2025, 17:22

Джеко подпишет однолетний контракт с «Фиорентиной»

Руслан Минаев

Форвард «Фенербахче» Эдин Джеко перейдет в «Фиорентину», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 39-летний босниец подпишет однолетний контракт, который включает опцию продления до лета 2027-го. Зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро за сезон.

Джеко покинет «Фенербахче» и станет свободным агентом. Его контракт с турецким клубом истекает 30 июня. В сезоне-2024/25 форвард провел 53 матча, забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.

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Эдин Джеко
ФК Фенербахче
ФК Фиорентина
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