Джеко может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», информирует The Sun.

По данным источника, агенты предложили английскому клубу услуги 34-летнего футболиста. Также 28 января сообщалось, что представитель Джеко общался с «Манчестер Сити» по поводу возможного перехода игрока. Сам форвард хотел бы вернуться в стан «горожан», где выступал с 2011 по 2015 год.

В этом сезоне босниец забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах. На данный момент нападающий трнируется отдельно от команды из-за конфликта с главным тренером.