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Джанлука Ди Марцио: Рами после ухода из «Сочи» перейдет в «Реджину»

28 августа 2020, 23:15
Адиль Рами. Фото Instagram.
Адиль Рами. Фото Instagram.
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Чемпион мира в составе сборной Франции, бывший защитник «Сочи» Адиль Рами станет игроком «Реджины». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что договоренность о переходе достигнута. Французу осталось пройти медосмотр.

Последним клубом 34-летнего Рами был «Сочи». Он подписал контракт с российской командой на правах свободного агента, но через короткое время расторг соглашение, так и не проведя ни одного матча. «Реджина» выступает в серии В.

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