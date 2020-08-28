Джанлука Ди Марцио: Рами после ухода из «Сочи» перейдет в «Реджину»

Чемпион мира в составе сборной Франции, бывший защитник «Сочи» Адиль Рами станет игроком «Реджины». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что договоренность о переходе достигнута. Французу осталось пройти медосмотр.

Последним клубом 34-летнего Рами был «Сочи». Он подписал контракт с российской командой на правах свободного агента, но через короткое время расторг соглашение, так и не проведя ни одного матча. «Реджина» выступает в серии В.