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Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»

06:39
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Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста вернется в чемпионат Италии, написал в Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо. 27-летний итальянец прилетел в Италию, чтобы завершить переход в «Рому». В среду будет объявлено о годичной аренде.

Дзаппакоста за два сезона в «Челси» сыграл в 26 матчах и забил 1 гол.

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