Дзаппакоста не входит в планы Тухеля в «Челси» и может вернуться в Италию
05:52
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может вернуться в Италию, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, на 29-летнего итальянца претендует «Аталанта». Игрок не входит в планы главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.
В сезоне-2020/21 Дзаппакоста выступал за «Дженоа» на правах аренды. На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 25 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивают игрока в 8 миллионов евро.
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