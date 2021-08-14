Дзаппакоста не входит в планы Тухеля в «Челси» и может вернуться в Италию

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может вернуться в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 29-летнего итальянца претендует «Аталанта». Игрок не входит в планы главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.

В сезоне-2020/21 Дзаппакоста выступал за «Дженоа» на правах аренды. На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 25 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивают игрока в 8 миллионов евро.