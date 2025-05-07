Футбол
7 мая, 06:48

Дзаньоло летом покинет «Фиорентину»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Фиорентины» Николо Дзаньоло, арендованный из «Галатасарая», вернется в турецкий клуб в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, во флорентийском клубе недовольны выступлением 25-летнего итальянца. «Фиорентина» в феврале арендовала Дзаньоло до конца сезона. Он провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В первой половине сезона Дзаньоло выступал на правах аренды за «Аталанту».

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фиорентина
Николо Дзаньоло
