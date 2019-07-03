Дядюн покинул "Балтику"

Нападающий Владимир Дядюн и "Балтика" расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает клубная пресс-служба. Двухлетнее соглашение с 30-летним форвардом было подписано в начале июля прошлого года.
В прошлом сезоне Дядюн провел в составе калининградской команды 28 матчей, в которых забил 5 голов. В чемпионатах России нападающий выступал за "Рубин", "Ростов", "Томь", "Динамо" и "Спартак" из Нальчика.
Его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 400 тысяч евро.
⚪️🔵Футбольный клуб "Балтика" и 2️⃣2️⃣Владимир Дядюн расторгли контракт по соглашению сторон. / / Чуть больше года назад Владимир перешел в "Балтику" из ФК "Ростов", контракт был рассчитан на два года.<br.. https://t.co/Z2EZu6tBaa– ФК Балтика (@fcbaltika) July 3, 2019
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