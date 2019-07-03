Дядюн покинул "Балтику"

Нападающий Владимир Дядюн и "Балтика" расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает клубная пресс-служба. Двухлетнее соглашение с 30-летним форвардом было подписано в начале июля прошлого года.

В прошлом сезоне Дядюн провел в составе калининградской команды 28 матчей, в которых забил 5 голов. В чемпионатах России нападающий выступал за "Рубин", "Ростов", "Томь", "Динамо" и "Спартак" из Нальчика.

Его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 400 тысяч евро.