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5 сентября 2025, 08:55

Два саудовских клуба интересуются защитником «Манчестер Юнайтед» Магуайром

Павел Лопатко

Два саудовских клуба намерены подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает The Sun.

Издание не уточняет названия клубов, которые намерены пополнить состав 32-летним англичанином. При этом сам защитник не намерен покидать «МЮ» до конца сезона-2025/26. Трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто до 23 сентября.

В то же время «Манчестер Юнайтед» после сезона-2025/26 может потерять Магуайра в качестве свободного агента, с января 2026 года ему можно будет вести переговоры с другими клубами. На переходе в один из саудовских клубов англичане могли бы заработать на трансфере.

Контракт футболиста с «МЮ» истекает 30 июня 2026 года. В сезоне-2024/25 он в 40 матчах забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро.

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Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
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