Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:48

Два российских клуба посчитали завышенными запросы «Пари НН» по трансферам легионеров

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Два российских клуба посчитали завышенными запросы «Пари НН» по трансферам своих футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По данным источника, летом «Рубин» интересовался нападающим нижегородцев Хуаном Боселли, а «Родина» — защитником Матео Стаматовым. Оба клуба посчитали, что «Пари НН» установил слишком высокие суммы за игроков. Как утверждает издание, нижегородцы требовали за Боселли 1 миллион евро.

Боселли выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года, форвард забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду. У Стаматова, который играет за команду с июля 2023 года, 3 голевых паса в 39 играх.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость обоих футболистов в 700 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Читайте также
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости